Volley | calendario 17^ giornata Serie A1 Femminile 2021 2022 | programma | orari e tv

Il calendario della diciassettesima giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley: ecco le informazioni per vedere le partite. Si inizia sabato 29 gennaio con gli anticipi Trento-Scandicci e Cuneo-Firenze. Domenica poi Conegliano tornerà in campo contro Casalmaggiore, mentre Busto Arsizio ospiterà Chieri. Sarà scontro salvezza tra Roma e Perugia e tra Vallefoglia e Bergamo. Rinviato invece a data da destinarsi causa Covid il big match Novara-Monza. Di seguito il programma dettagliato e come vedere in diretta tv e streaming le partite. FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA STREAMING E TV – Tutte le partite saranno ...

