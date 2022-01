Volantino Br venduto per 32mila euro | il feticismo del terrore rosso

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen – E così ilBr sul sequestro di Aldo Moro è stato. E per una cifra record, come riporta l’Ansa. Soprattutto se consideriamo che soltanto qualche settimana fa l’offerta maggiore si aggirava intorno ai 5.500. I reperti storici possono riguardare argomenti benefici come evidentemente criminali. Ma è una riflessione complicata.Br su sequestro Moro:per 32.760Ildelle Br che rivendicava il sequestro Moro è statoall’asta per 32.760. Per meglio dire, una copia a ciclostile del documento originale con il quale le Brigate Rosse comunicarono il rapimento dello statista democristiano, successivamente all’uccisione della sua scorta in via Fani: era il 16 marzo ...