Vodafone, nuova batosta per gli utenti: questa non ci voleva (Di venerdì 28 gennaio 2022) Spunta una nuova batosta per tutti gli utenti di Vodafone. Andiamo quindi a vedere cos'è successo ai clienti della compagnia telefonica. Vodafone è senza ombra di dubbi una delle aziende leader nel settore delle comunicazioni. Adesso però il colosso ha inflitto una nuova batosta nei confronti degli utenti: brutta notizia per tutti gli interessati. La decisione dell'operatore non piace agli utenti (via web)Come ogni anno, Vodafone ha deciso di rivedere i costi dei suoi piani tariffari. Infatti l'operatore telefonico britannico sarebbe pronto ad applicare delle rimodulazioni di prezzo ad alcune sue promozioni popolari. Una decisione inaspettata per gli utenti che hanno anche lamentato ...

