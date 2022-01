Vlahovic spiazza i tifosi: decisione a sorpresa dopo la firma del contratto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Vlahovic si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus: oggi visite e firma. Intanto ha già preso una decisione a sorpresa. Tutto fatto. Ormai Dusan Vlahovic può essere considerato un nuovo giocatore della Juventus. Ieri il club ha raggiunto l’intesa anche con il procuratore del serbo, sulla base di 7 milioni netti all’anno fino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 28 gennaio 2022)si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus: oggi visite e. Intanto ha già preso una. Tutto fatto. Ormai Dusanpuò essere considerato un nuovo giocatore della Juventus. Ieri il club ha raggiunto l’intesa anche con il procuratore del serbo, sulla base di 7 milioni netti all’anno fino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

