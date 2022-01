Vlahovic-Juve | il serbo arrivato a Torino da positivo Pronta la denuncia dell’ASL

Advertising

GoalItalia : La Juve aspetta il suo nuovo re ?? Dusan #Vlahovic compie 22 anni ?? - FBiasin : L’agente di #Vlahovic, Darko #Ristic, vuole 18 milioni di commissione dalla #Juve. La #Fiorentina sostituirà… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Vlahovic alla Juve, è fatta: accordo totale ???? [? @romeoagresti] - AnissemXem : RT @Pistogolblasta2: L'agente di #Vlahovic 'Perché la #Juve? Perché €7M l'anno sono €7M l'anno'. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Cucci: 'Vlahovic alla Juve? I tifosi devono capire che per 75 milioni va ceduto' -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic Juve

Di seguito il racconto della giornata, tutte le news L'arrivo dial J Medical per le visite. VIDEO Il serbo terminerà le visite dopo pranzo, poi la firma in sede Affare da 70 ..."Il sostituto Cabral è semi - sconosciuto, dipenderà da lui.ha dimostrato tutto il suo valore, dal vivo mi sono reso conto che è veramente una forza della natura. Oltre ad ...Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - Si sono concluse le visite mediche di Dusan Vlahovic. Il 22enne serbo le ha passate regolarmente e dunque è abile e ...Mentre l’Inter prende Robin Gosens e Felipe Caicedo, e la Juventus spende per Dusan Vlahovic, cosa fa il Milan gestito dal fondo Elliott? In un calcio sempre più in crisi finanziaria, ...