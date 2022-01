Vlahovic-Juve | colpaccio UFFICIALE | depositato il contratto in Lega

Advertising

GoalItalia : La Juve aspetta il suo nuovo re ?? Dusan #Vlahovic compie 22 anni ?? - FBiasin : L’agente di #Vlahovic, Darko #Ristic, vuole 18 milioni di commissione dalla #Juve. La #Fiorentina sostituirà… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Vlahovic alla Juve, è fatta: accordo totale ???? [? @romeoagresti] - LuigiBevilacq17 : RT @Glongari: #Vlahovic #Juve contratto depositato ? - MicheleFurlan1 : @rprat75 @berruti_massimo Pirlo non aveva solo Ronaldo, aveva anche Chiesa che nel girone di ritorno è stato quasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic Juve

Da Cervato a, passando per Baggio, Chiesa, Bernardeschi e Cuadrado . Questi sono i fuoriclasse che, pur considerandola la nemica più acerrima, abbiamo venduto alla. L'unico fedele nei secoli dei ...TORINO - Dopo le visite sostenute al J Medical è arrivata l'ufficialità con il contratto depositato in Lega. è un nuovo giocatore della. L'attaccante serbo ha festeggiato i 22 anni alla grande con la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2026. L'ormai ex numero 9 della Fiorentina percepirà 7 milioni netti più ...Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. Anche se il club bianconero non ha pubblicato l'ufficialità sul proprio sito con i dettagli dell'accordo, il ...Vlahovic rischia una denuncia ... Prima di firmare il contratto con la Juventus, l'attaccante si è spostato per raggiungere Torino ed effettuare le visite mediche. Secondo quanto riportato dalla Tgr ...