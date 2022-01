Vlahovic ha violato l'isolamento Covid per andare a Torino? La denuncia del consigliere di Fdi. Il tweet del sindaco Nardella

Advertising

DarioNardella : Se confermata, la notizia che #Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull'isolamento lasciando anticipatamente… - fattoquotidiano : Dusan Vlahovic a Torino per le visite mediche e la firma con la Juve: "Ha violato l'isolamento per Covid, rischia l… - sportface2016 : #Vlahovic alla #Juventus, il sindaco di #Firenze: 'Gravissimo se ha violato la quarantena, che delusione'

Il Sindaco di Firenze Nardella , su Twitter, scrive perentorio: ' Se confermata, la notizia cheabbiale norme nazionali sull'isolamento lasciando anticipatamente Firenze è ...'Se confermata, la notizia cheabbiale norme nazionali sull'isolamento lasciando anticipatamente Firenze è gravissima. Un campione dello sport che si comporta così! Che delusione' . Lo ha detto il sindaco di ...Vlahovic tra la folla non ha fatto certamente piacere all'ASL di Firenze. Il giocatore, per l'autorità sanitaria toscana, non avrebbe potuto raggiungere Torino a meno di una settimana dalla positività ...La Juventus ha ufficialmente annunciato il bomber in uscita dalla Fiorentina. Ma c'è uno strascico che potrebbe essere anche penale ...