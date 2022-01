Vlahovic ha firmato con la Juventus, contratto depositato in Lega (Di venerdì 28 gennaio 2022) Vlahovic ha firmato con la Juventus Secondo a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Dusan Vlahovic ha firmato con la Juventus. Pochi minuti fa, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 28 gennaio 2022)hacon laSecondo a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Dusanhacon la. Pochi minuti fa, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

GoalItalia : Buongiorno, le prime pagine di oggi #28gennaio: 'Affare fatto!', 'Cin cin, Vlahovic', 'Ha firmato!' ??? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Vlahovic ha firmato il contratto con la Juventus ?? - giaco_iaco : ???? #Vlahovic ha firmato con la #Juventus e il suo contratto è già stato depositato in Lega. Si chiude ufficialmen… - girpelliano : #Vlahovic ha firmato in sede dove ha conosciuto Agnelli, il presidente ha colto l'occasione per fare tanti auguri d… - FBlanconegro : RT @SCUtweet: SKY Sport ?? #Vlahovic ha firmato in sede dove ha conosciuto #Agnelli; il presidente ha colto l'occasione per fare tanti augu… -