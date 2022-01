Vlahovic è arrivato al J Medical di Torino | Video (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusan Vlahovic è al J Medical per completare le visite mediche con i bianconeri, per poi firmare il contratto nel pomeriggio. Le parti hanno trovato l'intesa sulla base di 7 milioni fino al 2026, con opzione fino al 2027. Diverse le persone che si sono riversate all’esterno della struttura per salutare e incitare l’attaccante serbo, con l’augurio di poter cambiare una stagione iniziata in salita. Juve-Sassuolo: Nedved furioso urla contro Agnelli Video Grande delusione per Pavel Nedved che, dopo la sconfitta contro il Sassuolo ...Agnelli Insulta Conte Juventus Inter Coppa Italia Agnelli pescato dalle telecamere mentre insulta Conte al termine di Juventus-Inter, semifinale ...Conte Mostra Il Dito Medio Agnelli Juventus Inter Coppa Italia Insulti Antonio Conte mostra il dito medio alla panchina e agli accompagnatori della ... Leggi su panorama (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusanè al Jper completare le visite mediche con i bianconeri, per poi firmare il contratto nel pomeriggio. Le parti hanno trovato l'intesa sulla base di 7 milioni fino al 2026, con opzione fino al 2027. Diverse le persone che si sono riversate all’esterno della struttura per salutare e incitare l’attaccante serbo, con l’augurio di poter cambiare una stagione iniziata in salita. Juve-Sassuolo: Nedved furioso urla contro AgnelliGrande delusione per Pavel Nedved che, dopo la sconfitta contro il Sassuolo ...Agnelli Insulta Conte Juventus Inter Coppa Italia Agnelli pescato dalle telecamere mentre insulta Conte al termine di Juventus-Inter, semifinale ...Conte Mostra Il Dito Medio Agnelli Juventus Inter Coppa Italia Insulti Antonio Conte mostra il dito medio alla panchina e agli accompagnatori della ...

romeoagresti : #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medica… - SkySport : ?? VLAHOVIC ARRIVATO A TORINO ?? Visite mediche per l'attaccante ? - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Dusan #Vlahovic è arrivato al J|Medical: le immagini - StefanoMalaveM : RT @romeoagresti: #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medical to u… - pantycat : RT @ilciccio67: È arrivato Vlahovic. Per festeggiare cambio il mio nick (per qualche giorno) diventando okapi ottimista. #VlaJuVic -