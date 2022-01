Vlahovic | Asl Firenze contro attaccante della Juventus | “Isolamento violato | perseguibile a livello penale”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Non è passato inosservato il viaggio di Dusana Torino per firmare con ladopo le visite mediche. L’ormai ex Fiorentina avrebbe infatti lasciato l’domiciliare, a meno di sette giorni dalla positività al Covid. Sul tema è stato intervistato Giorgio Garofalo, dirigente igiene pubblica Ausl Toscana centro: “Le regole sono chiare, il vaccinato con tre dosi fra il tampone positivo e la negatività deve attendere sette giorni – spiega – La nostra azione è obbligatoria, si tratta di una violazione delle norme che può essereanche a. Già da ieri stiamo facendo il necessario, c’è scalpore mediatico ma noi siamo molto tranquilli.” Il comportamento diè arrivato anche nel consiglio ...

romeoagresti : #Vlahovic ha viaggiato da Firenze a Torino con la certezza di poterlo fare. Oggi ha potuto effettuare le visite med… - sportface2016 : #Juventus, Dusan #Vlahovic pronto per partire alla volta di Torino ma la Asl lo ha bloccato - Corriere : Vlahovic, giallo sulla quarantena. L'Asl Toscana accusa: «Regole violate per andare a Torino»

Juventus,nel mirino dell'Dusan© LaPresseNessun commento c'è stato da parte del calciatore, né tantomeno della Juventus su questa questione. La società bianconera ha ...Dusanverrà segnalato dallaalla procura di Firenze per aver rotto il regime di isolamento a cui era sottoposto dopo essere stato trovato positivo sabato scorso alla vigilia della sfida contro ...Non è passato inosservato il viaggio di Dusan Vlahovic a Torino per firmare con la Juventus dopo le visite mediche. L’attaccante ormai ex Fiorentina avrebbe infatti lasciato l’isolamento domiciliare, ...Ha fatto molto scalpore l'immagine di Dusan Vlahovic tra la folla del JMedical a meno di una settimana dalla positività riscontrata ...