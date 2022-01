Vlahovic alla Juventus, sindaco di Firenze: “Gravissimo se ha violato la quarantena, che delusione” (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Se confermata, la notizia che Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamente Firenze è gravissima. Un campione dello sport che si comporta così! Che delusione”. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Luca Nardella, commentando le voci circa una violazione della quarantena da parte di Dusan Vlahovic che è approdato alla Juventus lasciando la Fiorentina. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Se confermata, la notizia cheabbiale norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamenteè gravissima. Un campione dello sport che si comporta così! Che”. Lo ha detto ildi, Luca Nardella, commentando le voci circa una violazione dellada parte di Dusanche è approdatolasciando la Fiorentina. SportFace.

