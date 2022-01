Vlahovic alla Juventus, le cifre ufficiali: affare da oltre 90 milioni compresi i bonus! I dettagli (Di venerdì 28 gennaio 2022) È arrivato pochi minuti fa l’annuncio ufficiale del trasferimento di Dusan Vlahovic che passa dalla Fiorentina alla Juventus. Come da prassi, vista la quotazione in borsa, la società bianconera ha comunicato le cifre che hanno portato alla chiusura dell’accordo. Di seguito il comunicato: Vlahovic Juventus maglia numero 7 Vlahovic alla Juventus: le cifre ufficiali per l’acquisto “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la societa? ACF Fiorentina S.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dus?an Vlahovic? a fronte di un corrispettivo di € 70,0 ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 28 gennaio 2022) È arrivato pochi minuti fa l’annuncio ufficiale del trasferimento di Dusanche passa dFiorentina. Come da prassi, vista la quotazione in borsa, la società bianconera ha comunicato leche hanno portatochiusura dell’accordo. Di seguito il comunicato:maglia numero 7: leper l’acquisto “Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la societa? ACF Fiorentina S.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dus?an? a fronte di un corrispettivo di € 70,0 ...

