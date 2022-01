Vlahovic alla Juventus: i due comunicati e il gesto social della Fiorentina (Di venerdì 28 gennaio 2022) Iniziano ad arrivare le reazioni sul passaggio di Vlahovic alla Juventus. Il trasferimento del serbo è ufficiale, come confermato direttamente dalla due società. Da una parte l’entusiasmo della Juventus, dall’altra la delusione della Fiorentina che è emersa anche dai comunicati che hanno confermato l’operazione. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dušan Vlahovi? a fronte di un corrispettivo di € 70,0 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 11,6 ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 28 gennaio 2022) Iniziano ad arrivare le reazioni sul passaggio di. Il trasferimento del serbo è ufficiale, come confermato direttamente ddue società. Da una parte l’entusiasmo, dall’altra la delusioneche è emersa anche daiche hanno confermato l’operazione. “Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACFS.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dušan Vlahovi? a fronte di un corrispettivo di € 70,0 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 11,6 ...

Advertising

romeoagresti : #Vlahovic alla #Juventus è un affare chiuso nella sua totalità // The deal that sees Vlahovic going to #Juventus is… - romeoagresti : Archiviata l’ufficialità di #Vlahovic alla #Juventus, chapeau alla fuoriclasse e amica @FabDellaValle per aver lett… - DiMarzio : #Calciomercato | È fatta per #Vlahovic alla @juventusfc - Roberta_Siro : RT @SCUtweet: #Vlahovic a JTV ?? Sono davvero contento e orgoglioso; darò di tutto per ottenere tutti i nostri traguardi. La #Juventus rapp… - DanyRoss70 : RT @La_Bianconera: ?????? OKKKEEEEYY? ?? BENVENUTO ALLA #JUVENTUS DUSAN #VLAHOVIC! A Belgrado i tuoi amici, ex allenatori, ex presidenti hanno… -