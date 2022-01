Vlahovic alla Juve, alla Fiorentina 70 + bonus 10 mln (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusan Vlahovic ha firmato per la Juventus. La comunicazione ufficiale dell'accordo con la Fiorentina è stata data in serata dal club bianconero. alla società viola andranno 70,0 milioni, pagabili in ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusanha firmato per lantus. La comunicazione ufficiale dell'accordo con laè stata data in serata dal club bianconero.società viola andranno 70,0 milioni, pagabili in ...

Advertising

romeoagresti : #Vlahovic alla #Juventus è un affare chiuso nella sua totalità // The deal that sees Vlahovic going to #Juventus is… - DiMarzio : #Calciomercato | È fatta per #Vlahovic alla @juventusfc - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Vlahovic alla Juve, è fatta: accordo totale ???? [? @romeoagresti] - DanyRoss70 : RT @MaxNerozzi: #Vlahovic alla #Juve per 70 milioni (pagabili in tre esercizi), oltre a 11,6 milioni di contributo di solidarietà e oneri e… - _bikeyz_ : RT @emme1908: vlahovic a gennaio alla juve è credibile come guardiola quando aveva già firmato sarri, piantatela con sta storia che non ho… -