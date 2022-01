Vlahovic al J-Medical per le visite mediche con la Juventus (VIDEO) (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'attaccante è arrivato a Torino per le visite mediche poi arriverà la firma sul contratto con i bianconeri Leggi su itasportpress (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'attaccante è arrivato a Torino per lepoi arriverà la firma sul contratto con i bianconeri

Advertising

romeoagresti : #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medica… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Dusan #Vlahovic è arrivato al J|Medical: le immagini - Marco562017 : RT @romeoagresti: #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medical to u… - dieo8 : RT @romeoagresti: #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medical to u… - Thabit_Qindeel : RT @romeoagresti: #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medical to u… -