Vlahovic a Torino, tifosi lo acclamano al JMedical (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusan Vlahovic è a Torino e sta per sottoporsi agli esami di rito prima della firma sul contratto che lo legherà alla Juventus. Il giocatore è da poco arrivato al JMedical, accolto da alcune decine di ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusanè ae sta per sottoporsi agli esami di rito prima della firma sul contratto che lo legherà alla Juventus. Il giocatore è da poco arrivato al, accolto da alcune decine di ...

Advertising

romeoagresti : È in arrivo a Torino al gran completo, nel tardo pomeriggio di oggi, l’entourage di #Vlahovic. Ne parliamo a partir… - forumJuventus : Dusan Vlahovic già in tarda serata sarà a Torino, domani visite e firma nel giorno del suo compleanno - Gazzetta_it : Vlahovic, c'è solo un tampone da superare per la sua nuova vita torinese #Juventus - CrapanzanoRobin : RT @SkyTG24: Juventus: Vlahovic arrivato a #Torino, tifosi lo acclamano al J Medical - Giogiorc : @AJGNewsOfficial Con tutti i problemi che abbiamo in Italia la gente pensa se Vlahovic è arrivato a Torino , come f… -