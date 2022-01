Virginia Bocelli conquista nella fiction Doc – Nelle tue mani

(Di venerdì 28 gennaio 2022) La terzogenita del tenore, dieci anni e una passione smodata per il canto e la ginnastica ritmica, ha debuttato in tv su RaiUno, a fianco di Luca Argentero e Matilde Gioli. L'articolo proviene da DireDonna.

Canta, suona, balla e ora recita: i mille talenti diNon solo cantante, ma anche attrice. Non si contano più i talenti della precocissima, la figlia minore del tenore Andrea, che stasera su Rai1 debutterà ..., la figlia di Andreaè già un piccolo talento Come riporta Vanity Fair : ' Canta da quando era piccola, suona il pianoforte, pratica ginnastica ritmica e ama recitare, dote che ha ...Virginia Bocelli ha esordito nella serie tv Doc - Nelle tue mani. Terzogenita del tenore italiano, ama la ginnastica ritmica e il pianoforte.Nella fiction di RaiUno Doc – Nelle tue mani, infatti, ha fatto il suo esordio come attrice Virginia Bocelli, terzogenita del noto tenore italiano, Andrea Bocelli e della moglie Veronica Berti. La pre ...