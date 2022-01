Vino | maison Champagne Pol Roger nuovo socio di ' Compagnia del vino'

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Labitalia) - LoPolmette radici in Italia ed entra nella compartecipazione societaria didelche distribuisce il marchio dal 2015. Lapiù amata da Winston Churchill e fornitore ufficiale della corona britannica ha siglato un accordo condelper l'acquisto del 20% delle quote societarie. La firma, avvenuta ieri, 27 gennaio, sigilla così l'unione tra Pol(170 anni di storia e 6 generazioni) edel, una delle realtà distributive emergenti sul mercato italiano. L'accordo condelè l'esito di una trattativa iniziata nel ...

