VIDEO – Vlahovic lascia il J Medical e fa infuriare i tifosi per un motivo

Dusan Vlahovic è arrivato al J Medical, centro medico ufficiale della Juventus, per le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con la squadra bianconera. Dopo aver effettuato le visite, l'attaccante serbo ha lasciato il centro accompagnato dal personale del club torinese. Molti tifosi lo hanno atteso all'esterno dell'edificio con la speranza di scattare una foto con lui, ma l'ormai ex calciatore della Fiorentina li ha ignorati procedendo dritto verso l'auto che lo ha portato via. ECCO IL VIDEO: Dusan Vlahovic si appresta a diventare il primo colpo della Juventus a gennaio. L'affare è ormai fatto e la nuova punta vestirà la maglia numero 28. Per lui un contratto da 7 milioni di euro a stagione per cinque anni; ai viola 75 milioni complessivi.

