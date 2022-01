VIDEO | VLAHOVIC ALLA JUVE, esce dalle visite e fa infuriare i tifosi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusan #VLAHOVIC dopo le visite mediche al JMedical lascia subito la struttura senza salutare i tifosi e facendolo infuriare non poco. #JUVE #JUVEntus #calciomercato #calciomercatoJUVE Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusan #dopo lemediche al JMedical lascia subito la struttura senza salutare ie facendolonon poco. #ntus #calciomercato #calciomercato

Advertising

romeoagresti : #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medica… - GiovaAlbanese : Eccolo: Dusan #Vlahovic #Juventus @Gazzetta_it . #VlahovicBianconero #Juve - SkySport : ?? VLAHOVIC ARRIVATO A TORINO ?? Visite mediche per l'attaccante ? - CalcioPillole : Finite le visite mediche di Dusan #Vlahovic con la #Juventus. Manca soltanto la firma sul contratto e poi arriverà… - Maartingalarza : RT @SkySport: ?? VLAHOVIC ARRIVATO A TORINO ?? Visite mediche per l'attaccante ? -