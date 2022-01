VIDEO Juventus, Vlahovic mania: l’ex Fiorentina lascia il J Medical, i tifosi… (Di venerdì 28 gennaio 2022) In casa Juventus è il giorno di Vlahovic: il bomber ex Fiorentina lascia il J Medical e saluta i tifosi bianconeri in delirio... Leggi su mediagol (Di venerdì 28 gennaio 2022) In casaè il giorno di: il bomber exil Je saluta i tifosi bianconeri in delirio...

Advertising

romeoagresti : #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medica… - GiovaAlbanese : #Vlahovic, visite mediche terminate: ora alla Continassa per firmare il nuovo contratto con la #Juventus ??… - GiovaAlbanese : Eccolo: Dusan #Vlahovic #Juventus @Gazzetta_it . #VlahovicBianconero #Juve - Cucciolina96251 : RT @GiokerMusso: ?? #Juventus - È il #Vlahovic Day a Torino: un gruppetto di tifosi bianconeri presenti al J-Medical per il bomber serbo, at… - W99N : RT @GiovaAlbanese: #Vlahovic, visite mediche terminate: ora alla Continassa per firmare il nuovo contratto con la #Juventus ?? @Gazzetta_it… -