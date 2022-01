VIDEO Juventus-Vlahovic, ecco com’è nato l’affare: quel messaggio all’Inter… (Di venerdì 28 gennaio 2022) ecco i retroscena della trattativa che ha portato al trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus Leggi su mediagol (Di venerdì 28 gennaio 2022)i retroscena della trattativa che ha portato al trasferimento di Dusandalla Fiorentina alla

Advertising

romeoagresti : #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medica… - GiovaAlbanese : Eccolo: Dusan #Vlahovic #Juventus @Gazzetta_it . #VlahovicBianconero #Juve - SkySport : ?? VLAHOVIC ARRIVATO A TORINO ?? Visite mediche per l'attaccante ? - GIUSPEDU : RT @GiokerMusso: ???? In attesa dell’uscita di #Vlahovic dal J-Medical parte il coro dei tifosi bianconeri dedicato al nuovo centravanti dell… - katakurisan_ : RT @GiovaAlbanese: Eccolo: Dusan #Vlahovic #Juventus @Gazzetta_it . #VlahovicBianconero #Juve -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Juventus CMIT TV - Speciale Mercato e Vlahovic Day: SEGUI la DIRETTA! Inoltre, non mancheranno le immagini del Vlahovic Day in casa Juventus. CMIT TV - Speciale MercatoConduce Riccardo Meloni, affiancato dai nostri inviati Martin Sartorio e Giorgio Musso. Come ospiti ...

Dusan Vlahovic alla Juve, visite mediche e bagno di folla. Tifosi in delirio Il bomber serbo di soli 21 anni, invece, firmerà un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione che lo legherà alla Juventus fino al 2026 . E al suo arrivo i tifosi lo hanno accolto con un bagno ...

Milan-Juventus 0-0: video, gol e highlights Sky Sport Vlahovic in visita medica con la Juventus per il trasferimento L’ambitissimo attaccante Dušan Vlahovic si è sottoposto venerdì alle visite mediche alla Juventus per completare quella che dovrebbe essere una delle più grandi mosse ...

DIRETTA/ Cagliari Roma Primavera (risultato 0-1) video streaming tv: gol di Tahirovic Diretta Cagliari Roma Primavera streaming video tv oggi 28 gennaio: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per la 15^ giornata.

Inoltre, non mancheranno le immagini del Vlahovic Day in casa. CMIT TV - Speciale MercatoConduce Riccardo Meloni, affiancato dai nostri inviati Martin Sartorio e Giorgio Musso. Come ospiti ...Il bomber serbo di soli 21 anni, invece, firmerà un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione che lo legherà allafino al 2026 . E al suo arrivo i tifosi lo hanno accolto con un bagno ...L’ambitissimo attaccante Dušan Vlahovic si è sottoposto venerdì alle visite mediche alla Juventus per completare quella che dovrebbe essere una delle più grandi mosse ...Diretta Cagliari Roma Primavera streaming video tv oggi 28 gennaio: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per la 15^ giornata.