Advertising

Mediagol : VIDEO Cile-Argentina 1-2, Di Maria e Lautaro decisivi: gli highlights del match - maniconio : @pipithauss Io che passerò l'intero incarico della presidenza a fare tweet difesa su Elodie come quel presidente de… - vam237 : RT @CalcioArg: Raddoppio di #Lautaro Martinez?? 34’ ????Cile-#Argentina???? 1-2 - infoitsport : Diretta/ Cile Argentina (Qatar 2022) streaming video e tv. Cruciale per i cileni - AdduciOsvaldo : RT @CalcioArg: GOLAAAZO PAZZESCO DI #DiMaria ?????????? 9’ ????Cile-#Argentina???? 0-1 -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Cile

ARGENTINA (1 - 2): GOL E HIGHLIGHTSArgentina 1 - 2 : colpaccio dei campioni del Sudamerica in carica sul campo delnella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. In ...Nella gara della 15ª giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022, l'Argentina supera per 2 - 1 ilin trasferta. In gol Di Maria, Brereton e Lautaro Martinez. Guarda gli highlights del matchCile-Argentina ha visto il ritorno al gol di Lautaro Martinez. L'attaccante nell'occasione della rete decisiva è stato fondamentale.Con Dybala in panchina e senza Messi l'Albiceleste supera per 2-1 il Cile di Sanchez e compagni, che ora hanno tre gare per poter sperare di qualificarsi ai Mondiali in Qatar ...