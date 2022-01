Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 10:30 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Viabilità DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 10.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA Roma CIIVTAVECCHIA IN DIREZIONE Roma, LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE MENTRE PERMANOGNO CODE A CAUSA ID UN PRECEDENT EINCIDENTE SU VIA SU VIA DI PORTA MEDAGLIA TRA VIA LAURENTINA E VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA NELLE DUE DIREZIONI SEMORE PER INCIDENTE DIREZIONE Roma CODE SULLA FIRENZE Roma TRA PONZANO Roma E DIRAMAZIONE Roma NORD E SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA CASTENUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI CODE PER TRAFFICO INTENSOSUL TRATTOURBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 28 gennaio 2022)DEL 28 GENNAIOORE 10.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLACIIVTAVECCHIA IN DIREZIONE, LA CIRCONE E’ REGOLARE MENTRE PERMANOGNO CODE A CAUSA ID UN PRECEDENT EINCIDENTE SU VIA SU VIA DI PORTA MEDAGLIA TRA VIA LAURENTINA E VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA NELLE DUE DIREZIONI SEMORE PER INCIDENTE DIREZIONECODE SULLA FIRENZETRA PONZANOE DIRAMAZIONENORD E SULLA DIRAMAZIONENORD TRA CASTENUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI CODE PER TRAFFICO INTENSOSUL TRATTOURBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E ...

campobassolive : Modifiche alla viabilità per lavori a Via Roma e Via Pietrunto a Campobasso, il 31 gennaio conferenza stampa - PaoloFalbo74 : Finiamo i lavori dell'anello ferroviario. @gualtierieurope Ti prego almeno tu fai qualcosa di definitivo. Da Roma n… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso Tangenziale (Salaria-Campi Sportivi), via di Torrenova, via Appia (Capannelle-Appia Pignatelli) - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-01-2022 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Casilina (via di Tor Bella Monaca-Finocchio), viale Trastevere (Flavio Biondo-da Feltre) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Grosso incendio a Roma, a fuoco un magazzino: a rischio le abitazioni (FOTO e Presente anche la Polizia Locale per la gestione della viabilità. Al momento, come fa sapere LuceVerde, per gli automobilisti c'è una difficoltà di circolazione ed è per questo che sono possibili ...

Modifiche alla viabilità per lavori a Via Roma e Via Pietrunto a Campobasso, il 31 gennaio conferenza stampa ... a Campobasso, si terrà la conferenza stampa per descrivere le modifiche che saranno apportate alla viabilità in zona centro a seguito dell'esecuzione di lavori edili tra Via Roma e Via Pietrunto. L'...

