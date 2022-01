Via al Sei Nazioni. Obiettivo Italia: non perdere sempre (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nemmeno il 2021 da sogno dello sport Italiano è servito a invertire la tendenza. La speranza è che il 2022 porti notizie migliori per il rugby azzurro che si affaccia sul Sei Nazioni con l'ambizione di portare a casa almeno una vittoria, impresa che non riesce dall'ormai lontanissimo 28 febbraio 2015, blitz a Murrayfield contro la Scozia. Segnarsi la data sul calendario: 12 marzo ore 15,15, stadio Olimpico di Roma sempre contro gli scozzesi. E' il giorno e l'ora in cui la giovane Italia del ct Crowley può cercare di cancellare la striscia di 32 k.o. consecutivi a aprire una nuova era. Prima e dopo l'impresa sembra ardua in questa stagione in cui il miglior rugby si gioca nell'emisfero settentrionale con Inghilterra, Francia e Irlanda nel ruolo di favorite. In assenza di altro, meglio il sano realismo. La nazionale è ... Leggi su panorama (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nemmeno il 2021 da sogno dello sportno è servito a invertire la tendenza. La speranza è che il 2022 porti notizie migliori per il rugby azzurro che si affaccia sul Seicon l'ambizione di portare a casa almeno una vittoria, impresa che non riesce dall'ormai lontanissimo 28 febbraio 2015, blitz a Murrayfield contro la Scozia. Segnarsi la data sul calendario: 12 marzo ore 15,15, stadio Olimpico di Romacontro gli scozzesi. E' il giorno e l'ora in cui la giovanedel ct Crowley può cercare di cancellare la striscia di 32 k.o. consecutivi a aprire una nuova era. Prima e dopo l'impresa sembra ardua in questa stagione in cui il miglior rugby si gioca nell'emisfero settentrionale con Inghilterra, Francia e Irlanda nel ruolo di favorite. In assenza di altro, meglio il sano realismo. La nazionale è ...

