Vezzali, deroga per gli atleti internazionali: basterà il tampone per chi entra in Italia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Valentina Vezzali è al momento positiva al Covid, ma continua a lavorare in maniera incessante con l’obiettivo di facilitare il compito per gli atleti stranieri che arriveranno in Italia per gli eventi internazionali. Il Sottosegretario allo Sport vuole infatti ottenere una deroga per fare in modo che gli atleti stranieri di diversi sport possano giocare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Valentinaè al momento positiva al Covid, ma continua a lavorare in maniera incessante con l’obiettivo di facilitare il compito per glistranieri che arriveranno inper gli eventi. Il Sottosegretario allo Sport vuole infatti ottenere unaper fare in modo che glistranieri di diversi sport possano giocare L'articolo

Advertising

aitantena : RT @CalcioFinanza: Vezzali, deroga per gli atleti internazionali: basterà il tampone per chi entra in Italia - zazoomblog : Vezzali deroga per gli atleti internazionali: basterà il tampone per chi entra dall’Italia - #Vezzali #deroga… - MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: Vezzali, deroga per gli atleti internazionali: basterà il tampone per chi entra in Italia - CalcioFinanza : Vezzali, deroga per gli atleti internazionali: basterà il tampone per chi entra in Italia - sportli26181512 : #Notizie Vezzali, deroga per gli atleti internazionali: basterà il tampone per chi entra in Italia: Valentina Vezza… -