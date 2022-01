Verso Inter-Milan, ancora 10 mila biglietti disponibili: da martedì vendita libera (Di venerdì 28 gennaio 2022) Continua la vendita dei biglietti per Inter-milan Prosegue a passo spedito la vendita dei biglietti per il derby tra Inter e milan in programma per sabato 5 febbraio al rientro dalla sosta. Come annunciato dal club nerazzurro sul proprio sito oggi è iniziata la fase di vendita per i possessori della tessera ‘Siamo Noi’ e da martedì la vendita libera: per queste ultime due fasi sono 10 mila i biglietti disponibili. L’ultima fase di prevendita riguarderà i titolari di tessera Siamo Noi valida, sottoscritta entro il 31 dicembre 2021 e con procedura di riconoscimento ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Continua ladeiperProsegue a passo spedito ladeiper il derby train programma per sabato 5 febbraio al rientro dalla sosta. Come annunciato dal club nerazzurro sul proprio sito oggi è iniziata la fase diper i possessori della tessera ‘Siamo Noi’ e dala: per queste ultime due fasi sono 10. L’ultima fase di preriguarderà i titolari di tessera Siamo Noi valida, sottoscritta entro il 31 dicembre 2021 e con procedura di riconoscimento ...

