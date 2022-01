Verissimo, Manuel Bortuzzo: «Mi sono innamorato di Lulù» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Uscito da qualche giorno dalla Casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha accettato con gioia l'invito di Silvia Toffanin a Verissimo. E' qui che il nuotatore ha rinnovato il suo amore per l'ex coinquilina Lulù Selassié. Verissimo: Manuel Bortuzzo innamorato di Lulù Manuel Bortuzzo, dopo aver abbandonato il GF Vip per questioni di salute, è tornato alla vita reale. Nonostante il caos che ha vissuto negli ultimi giorni, il nuotatore ha accettato con gioia l'invito di Silvia Toffanin a Verissimo. Nel programma di Canale 5, Manuel ha raccontato di essere molto felice di aver partecipato al reality più spiato d'Italia. Non è stato semplice e ha avuto diversi momenti ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Uscito da qualche giorno dalla Casa del Grande Fratello Vip,ha accettato con gioia l'invito di Silvia Toffanin a. E' qui che il nuotatore ha rinnovato il suo amore per l'ex coinquilinaSelassié.di, dopo aver abbandonato il GF Vip per questioni di salute, è tornato alla vita reale. Nonostante il caos che ha vissuto negli ultimi giorni, il nuotatore ha accettato con gioia l'invito di Silvia Toffanin a. Nel programma di Canale 5,ha raccontato di essere molto felice di aver partecipato al reality più spiato d'Italia. Non è stato semplice e ha avuto diversi momenti ...

