Verissimo anticipazioni | gli ospiti di Silvia Toffanin nelle puntate di questo weekend

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 28 gennaio 2022)apre nuovamente lo studio diper condurre il consueto doppio appuntamento settimanale con la trasmissione che mette al centro dell’attenzione i racconti delle vite e della carriera dei numerosidi puntata. La trasmissione torna in onda su Canale 5 per le duedi sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022 a partire dalle ore 16:30. Il pubblico del programma potrà godersi quindi i racconti deglidella trasmissione che raggiungeranno in studio la brava conduttrice sempre attenta a proporre ai suoi telespettatori racconti di vita vera che vanno oltre il personaggio. Tutti i nomi degliche saranno presenti in trasmissione per le interviste della conduttriceduedi questa ...