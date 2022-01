Verissimo | anticipazioni e ospiti di sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 28 gennaio 2022)29 e30, andranno in onda due nuove puntate di. Il talk show di casa Mediaset è infatti pronto a tenere compagnia a tutti gli italiani anche in questo fine settimana. Il doppio appuntamento con il programma condotto da Silvia Toffanin andrà in onda come sempre su Canale 5 e sarà ricco di straordinari. Chi lo desidera può seguire la trasmissione anche in streaming sul portale online Mediaset Infinity. Glidi2929andrà in onda il primo appuntamento settimanale di. Il programma di Canale 5 terrà compagnia a tutti i ...