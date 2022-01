Verdi: «Salernitana, proveremo a fare risultato contro chiunque» (Di venerdì 28 gennaio 2022) . Le prime dichiarazioni dell’attaccante proveniente dal Torino Simone Verdi ha rilasciato le sue prime parole da attaccante della Salernitana. Eccole: «Sono molto contento e carico, non vedo l’ora di iniziare per cercare insieme ai miei compagni di centrare questa grande impresa. Il campionato è ancora lungo e dovremo provare a fare risultato contro chiunque” Con queste parole Simone Verdi si è presentato ai tifosi granata». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) . Le prime dichiarazioni dell’attaccante proveniente dal Torino Simoneha rilasciato le sue prime parole da attaccante della. Eccole: «Sono molto contento e carico, non vedo l’ora di iniziare per cercare insieme ai miei compagni di centrare questa grande impresa. Il campionato è ancora lungo e dovremo provare a” Con queste parole Simonesi è presentato ai tifosi granata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Depositato il contratto di #Verdi, ora la #Salernitana spera di convincere anche #Izzo - infoitsport : Torino: Verdi ha accettato l'offerta della Salernitana - infoitsport : Simone Verdi alla Salernitana, l'indizio social della fidanzata: 'Here we go' (FOTO) - infoitsport : Simone Verdi è un nuovo giocatore della Salernitana - infoitsport : Ex Milan, Verdi Salernitana, affare in chiusura: domani in città -