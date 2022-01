Verde: «Giocare a calcio per strada, a Napoli, era magia. Dribblavamo le macchine, sfondavamo tutto» (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Daniele Verde, centrocampista dello Spezia. Nato a Napoli, è cresciuto nel settore giovanile della Roma, con cui ha esordito in Serie A nel 2015. Ha giocato con Frosinone, Pescara, Avellino, Verona, Valladolid (Spa) e Aek Atene (Gre) prima di approdare in Liguria. Si definisce: «Io sono un tamarro napoletano». Dice di trovarsi bene a La Spezia, di aver riscoperto «la felicità, gioco con lo spirito di quando ero bambino». Fu Bruno Conti a scoprirlo: «Una persona eccezionale. Mi vide Giocare nel mio quartiere di Napoli, Rione Traiano. E poi mi portò a Trigoria. Era la realizzazione di un sogno». Durante il lockdown, mentre si trovava ad Atene, gli è nata una figlia, Diletta. «Nella mia testa qualcosa è scattato con la nascita di Diletta. Io avevo sempre voluto la palla nei piedi per ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Daniele, centrocampista dello Spezia. Nato a, è cresciuto nel settore giovanile della Roma, con cui ha esordito in Serie A nel 2015. Ha giocato con Frosinone, Pescara, Avellino, Verona, Valladolid (Spa) e Aek Atene (Gre) prima di approdare in Liguria. Si definisce: «Io sono un tamarro napoletano». Dice di trovarsi bene a La Spezia, di aver riscoperto «la felicità, gioco con lo spirito di quando ero bambino». Fu Bruno Conti a scoprirlo: «Una persona eccezionale. Mi videnel mio quartiere di, Rione Traiano. E poi mi portò a Trigoria. Era la realizzazione di un sogno». Durante il lockdown, mentre si trovava ad Atene, gli è nata una figlia, Diletta. «Nella mia testa qualcosa è scattato con la nascita di Diletta. Io avevo sempre voluto la palla nei piedi per ...

