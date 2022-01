Vendite - Toyota si conferma il primo costruttore al mondo davanti a Volkswagen

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il grupposiilalin termini di, superando per il secondo anno consecutivo i concorrenti della. I giapponesi hanno chiuso il 2021 con 10.495.548 veicoli commercializzati, mentre i tedeschi si sono fermati, sempre a livello di gruppo, a 8.882.000. Distacco più ampio. Ilnipponico è anche riuscito ad aumentare il vantaggio sul concorrente di Wolfsburg grazie alla sua capacità di limitare i danni prodotti dalla carenza di semiconduttori sulle sue attività produttive. Lo dimostra la forte differenza tra il suo tasso di crescita, pari al 10,1%, e il declino del 4,5% registrato dai tedeschi. I dati del 2020 mostravano, invece, un divario di poco più di 200 mila veicoli: 9.528.438 contro ...

(+3,42% a 2.237 yen) dopo avder diffuso i dati sulledi 10,5 milioni di veicoli nel 2021 che le permettono di mantenere il titolo di numero uno mondiale nel settore. Anche Nissan (+2,...e' al vertice per il secondo anno consecutivo davanti al gruppo tedesco Volkswagen (marchi VW, Audi, Skoda, Seat, ecc.), le cuiglobali sono diminuite del 4,5% lo scorso anno, a 8,88 ...Il gruppo Toyota si conferma il primo costruttore al mondo in termini di vendite, superando per il secondo anno consecutivo i concorrenti della Volkswagen. I giapponesi hanno chiuso il 2021 con 10.495 ...Con oltre 10,5 milioni di veicoli venduti, il gruppo giapponese distanzia quello tedesco, fermo a 8,9 milioni di consegne nel 2022 ...