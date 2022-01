Vendetta di Berlusconi | proporzionale Salvini-Meloni mai premier

(Di sabato 29 gennaio 2022) Laè un piatto che si serve freddo. Vero. Verissimo. Infatti dentro Forza Italia, a partire direttamente da Silvio, stanno già preparando lacontro Matteoe Giorgia, che in questa disastrosa (per il Centrodestra) partita... Segui su affaritaliani.it

L'ultimo passo La decisione di eleggere Sergio Mattarella per un altro settennato è ladi Silvio. Lui che ha creato il centrodestra con Umberto Bossi e Gianfranco Fini lo ha ...Infatti dentro Forza Italia, a partire direttamente da Silvio, stanno già preparando lacontro Matteo Salvini e Giorgia Meloni , che in questa disastrosa (per il Centrodestra) ...Quirinale, proporzionale ok da Berlusconi. Così Salvini e Meloni non saranno mai premier. La vendetta è un piatto che si serve freddo. Vero. Verissimo. Infatti dentro Forza Ital ...Pomposi, impacciati, ma non innocui, i parlamentari M5s già brindano con gioia spaventata allo scorno del Banchiere, lo chiamano così. I peones accendono un cero alla possibilità che lo stallo sia cos ...