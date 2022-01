Vendetta di Berlusconi | proporzionale Salvini-Meloni mai premier

(Di sabato 29 gennaio 2022) Laè un piatto che si serve freddo. Vero. Verissimo. Infatti dentro Forza Italia, a partire direttamente da Silvio, stanno già preparando lacontro Matteoe Giorgia, che in questa disastrosa (per il Centrodestra) partita... Segui su affaritaliani.it

Liberoquotidiano.it

... stando a quanto riporta Alberto Maggi su affaritaliani.it , Matteo Salvini e Giorgia Meloni rischiano di subire ladi Silvio. "Il centrodestra in Parlamento non esiste". Meloni ...L'ultimo passo La decisione di eleggere Sergio Mattarella per un altro settennato è ladi Silvio. Lui che ha creato il centrodestra con Umberto Bossi e Gianfranco Fini lo ha ...Quirinale, proporzionale ok da Berlusconi. Così Salvini e Meloni non saranno mai premier. La vendetta è un piatto che si serve freddo. Vero. Verissimo. Infatti dentro Forza Ital ...Pomposi, impacciati, ma non innocui, i parlamentari M5s già brindano con gioia spaventata allo scorno del Banchiere, lo chiamano così. I peones accendono un cero alla possibilità che lo stallo sia cos ...