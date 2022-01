Vendetta di Berlusconi contro Lega e Fratelli d' Italia Riforma proporzionale Salvini e Meloni mai premier

(Di sabato 29 gennaio 2022) Laè un piatto che si serve freddo. Vero. Verissimo. Infatti dentro Forza, a partire direttamente da Silvio, stanno già preparando laMatteoe Giorgia, che in questa disastrosa (per il Centrodestra) partita... Segui su affarni.it

... appena 382 voti, 71 in meno rispetto ai numeri del centrodestra e unaconsumata tutta ... Sempre un passo indietro rispetto a Silvio, al momento del suo ritiro aveva subito fatto ...È ladei peones. La caccia al voto è scatenata ed è il loro gran momento. Loro sono ... Lui tiene molto ad intestarsi lo stop a. "l'abbiamo seccato, ora scartare Draghi è ...Quirinale, proporzionale ok da Berlusconi. Così Salvini e Meloni non saranno mai premier. La vendetta è un piatto che si serve freddo. Vero. Verissimo. Infatti dentro Forza Ital ...Pomposi, impacciati, ma non innocui, i parlamentari M5s già brindano con gioia spaventata allo scorno del Banchiere, lo chiamano così. I peones accendono un cero alla possibilità che lo stallo sia cos ...