Morto Corrado Alunni, l'ex brigatista aveva 74 anni e viveva a Varese - Varese, morto l'ex brigatista Corrado Alunni - Morto l'ex Br Corrado Alunni: dal terrorismo a Vallanzasca fino al rifiuto della lotta armata

l'ex brigatista Corrado Alunni. È stato un componente delle Brigate Rosse della prima ora , èa 74 anni a. Alunni, che in seguito si dissociò dalla lotta armata, fu protagonista con Renato Vallanzasca dell'evasione nel 1980 dal carcere milanese di San Vittore durante cui rimase ...E', a 75 anni, Corrado Alunni, componente delle Brigate Rosse della prima ora, dalle quali si distaccò per dare vita prima alle Rosso Brigate comuniste e poi alle Formazioni comuniste ...È morto l'ex brigatista Corrado Alunni. È stato un componente delle Brigate Rosse della prima ora, è morto a 74 anni a Varese. Alunni, che in seguito ...E' morto a Varese, a 75 anni, Corrado Alunni, componente delle Brigate Rosse della prima ora, dalle quali si distaccò per dare vita prima alle Rosso Brigate comuniste e poi alle Formazioni comuniste c ...