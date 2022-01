Vangelo del giorno | Marco 4 | 26-34 – Audio e commento Papa Francesco

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo spunto daldi oggi 28 Gennaio 2022, Venerdì: “Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno”. “Nei momenti di buio e di difficoltà noi non dobbiamo abbatterci, ma rimanere ancorati alla fedeltà di Dio, alla sua presenza che sempre salva. Ricordate questo: Dio sempre salva. È L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Fede che non l'aveva mai abbandonato, se così si rivolse a Evgenij Evtu?enko nei giorni1963 in cui era alla ricercavolto adatto al protagonistasecondo Matteo : "Per Cristo, un <...Dalsecondo Marco Mc 4,26 - 34 In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: 'Così è il ... cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli...Vittorio Nocenzi (Banco) ripubblica un disco del 1976: "Ma i ragazzi di oggi non si siedono più attorno a un tavolo, chattano" ...Si intitola 'Lettera agli uomini e alle donne con le mani sporche di vangelo', che paragona a "fiumi carsici", il ringraziamento scritto che l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, fa a chiunque ...