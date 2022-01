Van de Beek al Crystal Palace | merito della fidanzata

(Di venerdì 28 gennaio 2022) . Il centrocampista olandese dovrebbe trasferirsi in prestito Stando a quanto riferito da Sky Sports UK sarebbe sempre più vicino il trasferimento in prestito di Donny Van dedal Manchester United al. Ma è incredibile il retroscena dietro al probabile trasferimento: sarebbe stato infatti direttamente Dennis Bergkamp, padre di Estelle (del giocatore), a convincere l’ex compagno di squadra Patrick Vieira (tecnico dei londinesi) a ingaggiare l’olandese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Donnydeè da tempo in uscita dal Manchester United , e la squadra che parrebbe più vicina ad acquistarlo, secondo Sky Sports , è il Crystal Palace , ma il motivo è veramente incredibile. L'ex ...Tutto tace sul fronte Chelsea, mentre il Manchester United dovrà risolvere la situazione diDe: Rangnick vorrebbe valutarlo meglio, ma il Crystal Palace sta spingendo per averlo e ...Goed nieuws voor Donny van de Beek (24): de gesprekken tussen Crystal Palace en Manchester United zijn nog altijd in volle gang. De Nederlandse middenvelder staat in de belangstelling van de Premier L ...Die club zal Van de Beek waarschijnlijk gaan verhuren aan de competitiegenoot, maar er wordt nog onderhandeld. Zo moet er nog duidelijkheid komen over wie welk deel van het salaris voor zijn rekening ...