Vaccino Omicron | quando arriva in Italia e chi dovrà fare la quarta dose

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 gennaio 2022). A nuova variante, un nuovo. Una soluzione anti-virale studiata ad hoc per contrastare la variante, diventata ormai la dominante in Europa e con altissimo indice di contagio. Sebbene mostri una pericolosità maggiore, questa variante compensa con una capacità di contagio ben più elevata delle precedenti. Tra pochi mesi, verrà distribuito unapposito per contrastare la minaccia. Leggi anche:può provocare problemi sessuali e disfunzione erettile? I risultati dello studio Nuovo? Ad annunciare la notizia a poche ore di distanza dalla sperimentazione, sono state Pfizer e Moderna. Si tratta, come ormai tutti sanno, dei due ...