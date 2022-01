Vaccino, obbligo per gli over 50: 1,6 milioni rischiano la multa (Di venerdì 28 gennaio 2022) C’è tempo solo fino al primo febbraio per evitare la multa di 100 euro prevista dal Governo. Se nei giorni successivi al decreto la richiesta di prime dosi si era impennata, ora si sta affievolendo Leggi su vanityfair (Di venerdì 28 gennaio 2022) C’è tempo solo fino al primo febbraio per evitare ladi 100 euro prevista dal Gno. Se nei giorni successivi al decreto la richiesta di prime dosi si era impennata, ora si sta affievolendo

Advertising

Corriere : Prime dosi in calo del 25%. Quasi due milioni gli over 50 non vaccinati a rischio sanzione - Corriere : ?? Arrivano gli indennizzi per le conseguenze più gravi del vaccino, che potrebbero aprire la strada a un obbligo va… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - gredblue : @radiosilvana @nonsolopierina @waaw33 @luca_biasi @GrandePinguino In tutto il mondo hanno tolto l'obbligo ed il gre… - MauraLCohen : @Masquerade7012 @Nyav19 @Smartitina E chi non ha il vaccino è un soggetto maggiore ente a rischio sia di contagiare… -