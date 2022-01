Vaccini | Brusaferro | al 30% prime dosi tra 5 - 11 anni e 85% tra 12 - 19

(Di venerdì 28 gennaio 2022) 'Sta crescendo significativamente il numero di persone in tutte le fasce d'età che sta effettuando il booster vaccinale, così come sta crescendo il numero di bambini che stanno facendo la prima dose, ...

TGCOM

Lo afferma il presidente dell'Iss, Silvio, precisando che 'la fascia 12 - 19 ha invece raggiunto l'85% di prime dosi'.Così il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio, in un video di comento ai dati del monitoraggio settimanale. 'La fascia di età 12 - 19 ha invece raggiunto l'85% di prime dosi'...2 va considerata necessariamente una VOC (variante preoccupante), quindi altrettanto in grado di "bucare" i vaccini, anche se questa definizione ... dell'Istituto superiore di sanità, Silvio ...L'ultima indagine rapida dell'Istituto superiore di sanità dimostra come la variante Omicron "abbia soppiantato ormai quasi completamente la variante Delta ...