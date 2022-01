Usa, Russia, Ucraina: giochi di spie al confine orientale (Di venerdì 28 gennaio 2022) La partita dell’intelligence ai confini russo-ucraini è già iniziata. Anzi, si può dire che tutto quanto si sa, oggigiorno, del braccio di ferro che vede Mosca da un lato e Kiev, col sostegno statunitense, dall’altro è legato a quanto le intelligence vogliono far filtrare circa la partita a scacchi in atto. L’intelligence ha il compito di prevedere nel caos, filtrare la InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 28 gennaio 2022) La partita dell’intelligence ai confini russo-ucraini è già iniziata. Anzi, si può dire che tutto quanto si sa, oggigiorno, del braccio di ferro che vede Mosca da un lato e Kiev, col sostegno statunitense, dall’altro è legato a quanto le intelligence vogliono far filtrare circa la partita a scacchi in atto. L’intelligence ha il compito di prevedere nel caos, filtrare la InsideOver.

