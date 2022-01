Usa, ponte crolla a Pittsburgh prima di visita Biden: tre feriti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le operazioni dei servizi di emergenza sulla scena dopo che un ponte a Pittsburgh, negli Stati Uniti, e' crollato nelle prime ore di oggi, venerdi' 28 gennaio, poche ore prima che il presidente Joe ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le operazioni dei servizi di emergenza sulla scena dopo che un, negli Stati Uniti, e'to nelle prime ore di oggi, venerdi' 28 gennaio, poche oreche il presidente Joe ...

