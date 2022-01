Uomini e Donne, Tara Gabrieletto ha un nuovo amore dopo Cristian Gallella (Di venerdì 28 gennaio 2022) dopo quasi dieci anni tra fidanzamento e matrimonio, due anni fa è giunta al termine la relazione nata a Uomini e Donne tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto. E per la prima volta quest’ultima viene accostata a una nuova fiamma: si tratterebbe di un calciatore romano, Mirko Moi. Classe 1990, il ragazzo attualmente veste la maglia del Biancavilla, squadra della provincia Catanese che disputa il campionato di serie D (semiprofessionisti). A far trapelare la notizia è stato Instagram, dove Tara e Mirko si mostrano insieme, sorridenti e complici. Già qualche tempo fa, Tara aveva ammesso con le proprie followers di avere il cuore occupato da un misterioso lui. Poco fa, la conferma: l’ex di Cristian ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 28 gennaio 2022)quasi dieci anni tra fidanzamento e matrimonio, due anni fa è giunta al termine la relazione nata atra. E per la prima volta quest’ultima viene accostata a una nuova fiamma: si tratterebbe di un calciatore romano, Mirko Moi. Classe 1990, il ragazzo attualmente veste la maglia del Biancavilla, squadra della provincia Catanese che disputa il campionato di serie D (semiprofessionisti). A far trapelare la notizia è stato Instagram, dovee Mirko si mostrano insieme, sorridenti e complici. Già qualche tempo fa,aveva ammesso con le proprie followers di avere il cuore occupato da un misterioso lui. Poco fa, la conferma: l’ex di...

