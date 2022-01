Uomini e Donne, Tara Gabrieletto ha un nuovo amore dopo Cristian Gallella? Si tratterebbe di un calciatore (Foto) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tara Gabrieletto, dopo la fine del suo matrimonio con Cristian Gallella, potrebbe aver trovato nuovamente l’amore. La Gabrieletto e Cristian si sono conosciuti grazie alla loro partecipazione a Uomini e Donne diventando una delle coppie più chiacchierate in tutta la storia del programma. dopo la scelta di lui, ricaduta sulla vicentina, i due hanno partecipato a Temptation Island e in occasione del falò finale di confronto la Gabrieletto ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio. dopo le nozze, però, i due sono entrati in crisi fino alla decisione di separarsi definitivamente. Tara, dopo aver a lungo sofferto per il suo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 28 gennaio 2022)la fine del suo matrimonio con, potrebbe aver trovato nuovamente l’. Lasi sono conosciuti grazie alla loro partecipazione adiventando una delle coppie più chiacchierate in tutta la storia del programma.la scelta di lui, ricaduta sulla vicentina, i due hanno partecipato a Temptation Island e in occasione del falò finale di confronto laha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio.le nozze, però, i due sono entrati in crisi fino alla decisione di separarsi definitivamente.aver a lungo sofferto per il suo ...

