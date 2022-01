Uomini e Donne: segnalazioni particolari su Eleonora, Maria senza parole (Di venerdì 28 gennaio 2022) Uomini e Donne, segnalazioni particolari su Eleonora: Maria senza parole come tutti, le spiegazioni della corteggiatrice. Le segnalazioni su Eleonora, Maria stupita.Arrivano nuove segnalazioni a Uomini e Donne, questa volta però non per quanto riguarda il trono over, bensì per quello classico; al centro della vicenda Eleonora, giovane corteggiatrice giunta in studio per il neo-tronista Luca Salatino. A centro studio davanti a Luca, la ragazza ha ricevuto la notizia da parte di Maria De Filippi, rimasta senza parole tanto quanto lei; ecco cosa è successo, la verità a ... Leggi su formatonews (Di venerdì 28 gennaio 2022)sucome tutti, le spiegazioni della corteggiatrice. Lesustupita.Arrivano nuove, questa volta però non per quanto riguarda il trono over, bensì per quello classico; al centro della vicenda, giovane corteggiatrice giunta in studio per il neo-tronista Luca Salatino. A centro studio davanti a Luca, la ragazza ha ricevuto la notizia da parte diDe Filippi, rimastatanto quanto lei; ecco cosa è successo, la verità a ...

