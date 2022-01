Uomini e Donne | le anticipazioni di oggi 28 gennaio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ultimo appuntamento settimanale per il dating show, condotto da Maria De Filippi. Vediamo, secondo le indiscrezioni, cosa accadrà, 21, nel programma in onda da lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Scopriamo insieme cosa accadràin studio., al centro della scena, ci saranno i protagonisti del trono over. Iniziamo da Marika Geraci e Armando Incarnato, i quali si sono lungamente frequentati in passato. Nonostante il lungo flirt, la storia si è ormai conclusa se i due continuano a beccarsi. La coppia scoppiata si accusa infatti a vicenda di aver sfruttato la stori per la visibilità televisiva. Chissà se accadrà anche. E’ il turno di un’altra coppia in crisi: Pinuccia e Alessandro infatti proprio...

Advertising

_Carabinieri_ : L'Arma, nella #Giornatadellamemoria, onora le vittime della Shoah. Ne custodiamo la memoria e tramandiamo il ricord… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - matteosalvinimi : Dopo la straordinaria generosità di Silvio Berlusconi, il Centrodestra è al lavoro nella certezza che - nell’intere… - TheTASCAtt : RT @PagliariniSte: Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Piano. Mi… - AFAntoAnt : RT @AlbertoLetizia2: L'orrore di #Auschwitz nelle parole di #NedoFiano «Arrivati al campo, ci hanno divisi, uomini e donne. Mi stavo unendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Su Canale52.817.000 (21,3%), Amici 2.083.000 (17,5%), GF Vip 1.904.000 (16,1%), Pomeriggio Cinque 2.283.000 (15,3%). Su Rai3 Geo 1.703.000 (11,2%). In seconda serata su Rai1 Porta a ...... sappiamo che tutte lesono in pericolo in quel paese." - Dichiara Consuelo Barilari. "Una ... È proibito trattare con negozianti, essere visitate da dottori maschi o studiare in scuole, ...Il movimento, nato nel 2019 in solidarietà con la giornalista Hajar Raissouni, negli anni è cresciuto e oggi si batte per l'abrogazione del divieto all'aborto e al sesso fuori dal matrimonio. Intervis ...Diego Tavani rompe il silenzio su Ida Platano: “Le ho chiesto una chance, ma non me l’ha voluta dare” Nello studio di Uomini e Donne è tornato Diego ...