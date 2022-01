Uomini e Donne, Biagio Di Maro fatto fuori dalla redazione? Il motivo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Indubbiamente Biagio Di Maro a Uomini e Donne ha collezionato più critiche che consensi, visto che ha conosciuto (e baciato) innumerevoli Donne senza però concludere nulla di concreto. Sono diverse puntate ormai che il cavaliere napoletano è assente dallo studio e i telespettatori si sono chiesti il perché. C’è chi mormora che si sia preso il Covid, ma sulla sua pagina Instagram sempre aggiornata, Biagio non ha dato alcun annuncio in tal senso e anzi si mostra più che in salute. Si fa largo dunque l’ipotesi allontanamento da parte della redazione. Nel corso dell’ultima puntata di cui è stato protagonista, infatti, Biagio è parso decisamente sopra le righe e ha fatto piangere la dama Elena, suscitando in Maria De Filippi una reazione ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 28 gennaio 2022) IndubbiamenteDiha collezionato più critiche che consensi, visto che ha conosciuto (e baciato) innumerevolisenza però concludere nulla di concreto. Sono diverse puntate ormai che il cavaliere napoletano è assente dallo studio e i telespettatori si sono chiesti il perché. C’è chi mormora che si sia preso il Covid, ma sulla sua pagina Instagram sempre aggiornata,non ha dato alcun annuncio in tal senso e anzi si mostra più che in salute. Si fa largo dunque l’ipotesi allontanamento da parte della. Nel corso dell’ultima puntata di cui è stato protagonista, infatti,è parso decisamente sopra le righe e hapiangere la dama Elena, suscitando in Maria De Filippi una reazione ...

