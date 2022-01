United Rugby Championship | le Zebre Parma ospitano il Munster

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : United Rugby

In panchina, nell'undicesimo round diChampionship, ci sarà anche il rossoblù Nicola Piantella. Quindi Allister Coetzee dovrà fare i conti con assenze di peso , ma sicuramente, ......00 Genoa - Udinese 0 - 0 18:00 Inter - Venezia 2 - 1 20:45 Lazio - Atalanta 0 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30 Everton - Aston Villa 0 - 1 16:00 Brentford - Wolves 1 - 2 16:00 Leeds- ...Torna l’United Rugby Championship dopo il lungo stop tra coppe europee e rinvii per il Covid e l’undicesimo turno del torneo vede le Zebre Parma ospitare sabato alle 18.00 al Lanfranchi il Munster, co ...The Leicester and England prop hosted a session for players from Newark Rugby Club’s under-14s and under-16s squads. Heyes played some of his youth rugby at Newark before joining the Leicester Academy ...